.com - Milano-Cortina: con De Silvestro (bob femminile) tutta la forza di Henkel e adesivi Loctite

Leggi su .com

(Adnkronos) –sostiene Simona Denel suo percorso di qualificazione per i Giochi Olimpici invernali di2026 nelle specialità del monobob e bob a due. L’atleta, che viene da una carriera di successo in campo automobilistico, è ambasciatrice del marchioe, proprio come gli, si è fatta conoscere per la passione, la determinazione e la voglia di innovare. Classe 1988, Simona Deha iniziato all’età di 7 anni a correre sui kart ed è cresciuta nel motorsport fino a partecipare a competizioni internazionali di alto livello come l’IndyCar Series e la 500 miglia di Indianapolis. È stata pilota della scuderia Porsche e collaudatrice di TAG Heuer Porsche per la Formula E. Dal 2023, inseguendo il sogno di partecipare alle Olimpiadi, ha deciso di mettersi alla prova con il bob.