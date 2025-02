.com - Milano-Cortina, Caironi: “Da Fondazione Bracco mostra che valorizza le eccellenze femminili”

(Adnkronos) – “Unadi fotografie che ritraggono 20 donne. Sono onorata di far parte di questa selezione. Sono tantissime le donne in Italia e nel mondo, che spesso non vengonote e consultate per le loro capacità. Questadarà effettivamente valore e visibilità a 20 delle nostre”. Sono le parole di Martina, atleta paralimpica e Legacy specialist in2026, intervistata dall’Adnkronos alla presentazione in anteprima delladi“Una vita per lo sport. Volti e conquiste delle 100esperte” che gode del patrocinio del Comune di2026. L’esposizione sarà allestita dal 25 febbraio al 25 marzo, in Corso Vittorio Emanuele ae si colloca nell’ambito del progetto ‘100 donne contro gli stereotipi’ (“#100esperte”), ideato dall’Osservatorio di Pavia e dall’associazione Gi.