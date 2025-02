Oasport.it - Milano Cortina 2026, sabotaggio alla pista di bob delle Olimpiadi: cos’è successo e la denuncia

Nel corso della notte ha purtroppo avuto luogo unai danni delladi bob, slittino e skeleton did’Ampezzo, in fase di costruzione per ledi. A meno di un anno drassegna a cinque cerchi, il comitato che si occupainfrastrutture hato il fatto alle autorità di competenza dal Commissario di Governo, Fabio Saldini.Nello specifico “un tubo di refrigerazione è stato staccato e ritrovato in mezzostrada, bloccando la circolazione stradale e creando notevoli disagi ai lavori del cantiere dei Giochi olimpici e paralimpici, anche in vista del sopralluogo del Cio, previsto per lunedì 24 febbraio“.Lo stesso Saldini ha dichiarato: “Un atto irrispettoso che mette in difficoltà chi lavora giorno e notte“.