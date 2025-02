Milano-Cortina 2026 rimosso un tubo dalla pista da bob | E’ sabotaggio episodio grave e inquietante

Leggi su Sportface.it

Lada bob diè stata vittima di un. Undi refrigerazione, dal peso di qualche centinaio di chili “è stato staccato e ritrovato in mezzo alla strada” del cantiere, creando “notevoli disagi ai lavori“. L’oggetto, costruito in acciaio e plastica, è stato spostato dal cantiere aperto lo scorso febbraio. La sua rimozione è costata alcune ore ed è stato necessario l’intervento di una gru. La denuncia arriva da Simico, ad appena tre giorni dal sopralluogo del Cio. Secondo Fabio Massimo Saldini, commissario di Governo e amministratore delegato della società responsabile delle opere per le Olimpiadi di, si tratta di “un atto irrispettoso che mette in difficoltà chi lavora giorno e notte”. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lo definisce un, perché chi cerca di danneggiare le Olimpiadi fa un danno all’Italia davanti a tutto il mondo“.