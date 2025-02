Oasport.it - Milano Cortina 2026, le reazioni dopo il sabotaggio alla pista di bob: “Chi danneggia le Olimpiadi, fa un torto all’Italia”

Leggi su Oasport.it

Un bruttissimo segnale a poco meno di un anno dall’inizio dei Giochi. Come sappiamo nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 febbraio, dei vandali hannoto quella che sarà ladi bob e skeleton alledi. Ilè avvenuto nella struttura diD’Ampezzo, impianto molto discusso nel corso degli anni, tanto da diventare una sorta di telenovela per via dei reiterati ritardi sulla costruzione rispettotabella di marcia iniziale.Nello specifico più ignoti hanno staccato un tubo di refrigerazione, abbandonandolo poi in strada causando non solo un grave danno strutturale, ma anche un certo caosviabilità. Il gesto, sicuramente non per caso, è arrivato a pochi giorni dall’atteso sopralluogo da parte del Comitato Olimpico Internazionale.