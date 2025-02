Ilgiorno.it - Milano, 19enne accoltellato fuori dal centro commerciale a Cascina Merlata: è caccia al branco

, 21 febbraio 2025 – Èalche haun, giovedì sera,dalBloom a. L’aggressione è avvenuta qualche minuto prima delle 21 di ieri, a due passi dagli ingressi: in cinque contro uno per rapinare lo smartphone e il monopattino elettrico. I fendenti hanno colpito la vittima alla testa, alla schiena e a una mano. Il giovane, dopo essere stato soccorso e trasportato in ospedale, è stato dimesso con 20 giorni di prognosi (e non 16 come scritto in precedenza). La polizia sul posto dove un ragazzodi sedici anni è stato aggredito a coltellate davanti ilBloom a, 21 Febbraio 2025. Ansa/Andrea Fasani L’aggressione Il raid è andato in scena nel quartiere residenziale di, al confine trae Rho.