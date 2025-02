Lapresse.it - Milano, 19enne accoltellato davanti al centro commerciale: il luogo dell’aggressione

Conosceva già uno degli aggressori ildi origini marocchineieri sera nei pressi delMerlata Bloom, a, mentre era insieme alla sua fidanzata, da un gruppo di giovani non ancora identificati. La coppia – entrambi italiani di seconda generazione e con qualche precedente – secondo il racconto della ragazza ai poliziotti, poco dopo le 21 sarebbe stata avvicinata da un giovane, presumibilmente nordafricano, che ha chiesto una sigaretta. Subito dopo sarebbe arrivato un altro ragazzo, con il quale ilferito aveva avuto una discussione la scorsa estate, ed è in quel momento che è iniziata l’aggressione. La vittima è stata colpita diverse volte con un coltello alla mano e alla schiena. Gli aggressori sono scappati portandogli via lo smartphone e il monopattino.