Ilfattoquotidiano.it - Milano, 16enne reagisce a un tentativo di rapina e viene accoltellato all’esterno del nuovo centro commerciale Merlata Bloom

Forse una, di certo eseguita con inaudita violenza. Gli autori? Un gruppo di giovani, che secondo chi indaga sono di origini nordafricane. La vittima è un ragazzino di 16 anni,in strada,deldi, nella serata di ieri poco prima delle 21. Il ragazzo è ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda, ma al momento non è in pericolo di vita. Stando a quanto emerso dai primi accertamenti eseguiti dagli agenti dell’Ufficio prevenzione della Questura di, il gruppo composto da cinque ragazzi avrebbe accerchiato il giovane in via Pasolini perrlo del cellulare e del monopattino. La precisa dinamica dell’aggressione non è ancora stata chiarita, ma è possibile che ilabbia cercato di reagire aldie che di conseguenza sia stato assalito.