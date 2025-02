Dayitalianews.com - Milano, 16enne accoltellato da 5 stranieri fuori dal centro commerciale per rapinarlo

Il sedicenneieri da un gruppo di ragazzi per strada, nei pressi delMerlata Bloom di, è in prognosi riservata, ma fortunatamente non corre pericolo di vita. I medici stanno effettuando ulteriori accertamenti. Nella serata di ieri, il giovane è stato trasferito al Trauma Center dell’Ospedale Niguarda.Secondo ai primi accertamenti condotti dagli agenti della Questura di, il gruppo aggressore sarebbe composto da cinque ragazzi, probabilmente di origine nordafricana. Avrebbero circondato ilcon l’intento di derubarlo del cellulare e del monopattino. Il giovane potrebbe aver cercato di difendersi, venendo così colpito con coltellate alla schiena, alla testa e a una mano. La polizia sta lavorando per identificare i responsabili, esaminando le riprese delle telecamere di sicurezza della zona e raccogliendo eventuali testimonianze.