Sport.quotidiano.net - Milan, ti serve Pulisic. "Qui sto benissimo. Adesso ripartiamo»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ripartire. Non resettare. Il ricordo deve essere vivo, la compattezza quella mancanza che si fa necessità. Divisi, ovvero persi nel culto dell’individualità, si va incontro alla cronaca del presente: Champions League finita, undici milioni di euro volati via, la prossima da inseguire con poche garanzie di riuscita. Il messaggio è recepito, almeno da Christian, nella dichiarazione rilasciata tramite il profilo X del: "Non ho mai litigato con il mister e non ho mai chiesto di andare via. Io stoale voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi". La scossa per questo finale di stagione deve arrivare anche da lui. Contro il Feyenoord c’è stato il sacrificio, in un match differente sarebbe rimasto a guardare.