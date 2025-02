Calciomercato.it - Milan, niente sconti per Theo Hernandez: “È inaccettabile, deve cambiare aria”

Il terzino rossonero e della nazionale francese nell’occhio del ciclone dopo il rosso contro il Feyenoord e l’uscita di scena del ‘Diavolo’ dalla Champions LeagueDebacle italiana nei playoff di Champions League., Atalanta e Juventus salutano in anticipo la competizione dopo la disastrosa due giorni europea nella massima competizione.(LaPresse) – Calciomercato.itIn casa rossonera fa discutere l’espulsione di, difeso ieri dal compagno Gabbia: “Ha sbagliato e ci ha chiesto scusa, ma ha tutto il nostro appoggio. È un patrimonio per il”. Più duro è invece l’analisi di Alessandro Costacurta, grande ex e bandiera del ‘Diavolo’, sul conto del nazionale francese: “Mi sarei incazzato come una bestia. Due pirlate così non si giustificano. O si rimette in riga o– chiosa Costacurta al quotidiano ‘La Repubblica’ – Da uno dei migliori terzini al mondo, un atteggiamento simile è