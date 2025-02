Dailymilan.it - Milan, Matteo Gabbia difende Theo Hernandez… Le parole

Il difensore delha preso le difese diHernandez dopo l’ingenuità diHernandez in Champions League.Ildopo l’eliminazione dalla Champions League ai danni del Feyenoord è pronto per tornare in campo e lo farà contro il Torino. I rossoneri devono continuare nella loro rincorsa al quarto posto e per farlo serve il migliorpossibile., ha parlato durante la presentazione del 20° Torneo Amici dei Bambini, tornando sull’argomentoHernandez. Il difensore italiano ha difeso il terzino francese, reo di aver creato un danno alcon la sua espulsione.Sì, assolutamente sì. Subito dopo la partita ha chiesto scusa al gruppo. Dal mio punto di vista non doveva neanche farlo, ma io lo conosco da ormai molti anni: so quanto ci tiene a questa maglia, al, ai tifosi, a tutto quello che è il mondo