Milan Joao Felix più ombre che luci ma deve giocare per forza?

In casa, c’è il casodopo un gran esordio il portoghese ha cominciato a faticare, ma Sérgio Conceição non ci rinuncia maiL’impatto di João Félix alaveva conquistato tutti, ma con il passare del tempo il portoghese ha cominciato a faticare e in campo si è rivisto quel giocatore che negli ultimi anni non riusciva a dare continuità. Goal all’esordio contro la Roma, ma dopo quel goal le prestazioni dell’ex Chelsea sono state tutte deludenti.Mister Sérgio Conceição non rinuncia mai al portoghese, con cui condivide lo stesso agente Jorge Mendes. Nelle cinque partite il tecnico ha sempre puntato con decisione sull’ex Chelsea, tolto la prima che è subentrato nelle altre sfide è sempre partito dal primo minuto a volte a discapito di Rafael Leao a volte di Christian Pulisic.