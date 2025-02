Dailymilan.it - Milan, da Emerson Royal a Morata: RedBird finisce sotto accusa, 110 milioni spesi “male”…

Leggi su Dailymilan.it

ha sbagliato gli acquisti, da: ecco cosa c’è dietro al flop del. E intanto i conti non sorridono.La stagione delè fallimentare: fuori agli ottavi di finale dalla Champions League (dopo aver avuto la qualificazione in mano), settima posizione in campionato e il rischio sempre più concreto di non riuscire ad agguantare il quarto posto. Dietro a tutto questo, però, c’è anche la strategia sbagliata di, che in estate ha fatto una campagna acquisti che si è rivelata tutt’altro che di livello.I due giocatori simbolo della fallimento estivo sonoe Alvaro. Il primo arrivato dal Tottenham come sostituto di Davide Calabria, nonostante il forte scetticismo dei tifosi. Risultato? Prestazioni gravemente insufficienti e la possibilità che ilcedesse il brasiliano già a gennaio (salvo un infortunio che ha interrotto la trattativa con il Galatasaray).