Dailymilan.it - Milan, caccia alla Champions League: Sérgio Conceição non può rinunciare a Theo Hernandez. Il motivo

Ilva adellanon puònonostante i troppi errorie del francese.Ildopo l’eliminazione ddeve concentrarsi in campionato per conquistare il quarto posto che garantirebbe l’accessoprossima competizione europea. Al momento i rossoneri sono distaccati di cinque punti dJuventus che occupa la quarta posizione ma ildeve recuperare la gara contro il Bologna che si giocherà giovedì 27 febbraio.Ilper riuscire a conquistare il quarto posto non può fare a meno di, nonostante i tanti errori e nonostante in estate terminerà la sua avventura in rossonero, il terzino francese non può essere sostituito soprattutto nella sfida contro il Torino. Vista l’indisponibilità di Kyle Walker che sarà sostituito da Alex Jimenez a sinistra ci sarebbero solo Davide Bartesaghi e Filippo Terraccino, due che non hanno convinto e per questo con il Torino toccherà ancora al francese.