Oasport.it - Mikaela Shiffrin irriconoscibile: quartultima in gigante a quasi 5 secondi da Brignone

Leggi su Oasport.it

Troppo brutta per essere vera. Nel giorno della 33ª affermazione di una strepitosa Federicaa Sestriere, nelsulla “Giovanni Alberto Agnelli”, l’altra notizia è la prestazione di. L’americana è tornata a gareggiare nella prova tra le porte larghe nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile per la prima volta da quel brutto incidente nella seconda manche dela Killngton.Il 30 novembre scorsoera desiderosa di conquistare la sua 100ª vittoria nel massimo circuito internazionale, ma la caduta e le conseguenze della stessa hanno cambiato lo spartito. Due mesi lontana dalle gare e il ritorno in slalom a Courchevel il 30 gennaio, nell’ultimo appuntamento a precedere i Mondiali a Saalbach (Austria).Nella rassegna iridata la decisione di non disputare ilperché le paure di quanto accaduto sulle nevi del Vermont erano e sono ancora nella testa della fuoriclasse: “Ho messo tutta la mia energia per rimettere in forma il mioper iniziare i miei Mondiali.