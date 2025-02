Thesocialpost.it - Miele, 17 su 20 sono contraffatti: cosa c’è davvero dentro. Cosa rivelano i test

È in corso uno scandalo. A causa della crescente domanda e del prezzo di produzione elevato, negli ultimi anni ilviene sempre più adulterato. In pratica viene venduta una sostanza spacciata perpuro quando in realtà non è così. Squadre investigative internazionali sulle tracce dei falsari e squadre antifrodi in Europaal lavoro con lo scopo di scovare mieli non autentici. Ad esempio nel 2023 la campagna di controllo degli alveari ha scoperto che il 46% dei campioni dianalizzato era adulterato con la conseguenza che 133 imprenditoristati sanzionati. I falsari però sanno bene che unadulterato non passerebbe i controlli delle autorità e così hanno ideato un metodo di manipolazione in grado di superare il. Ma come fanno? Econtiene, quindi, molto delcommerciale che consumiamo?Leggi anche: L’Europa vieta caminetti e stufe: a partire da quando e perché.