Screenworld.it - Microsoft presenta Xbox Muse, l’IA per lo sviluppo dei giochi (ed è sorprendente)

L’era dell’intelligenza artificiale nei videoha appena fatto un grande passo avanti.hato, un innovativo modello di IA generativa progettato per rivoluzionare lodei. Questo strumento, frutto della collaborazione traResearch e Ninja Theory, è stato addestrato su un’enorme quantità di dati di gameplay e può generare ambienti di gioco dinamici, reagendo alle azioni dei giocatori in tempo reale. Sebbene ancora in fase sperimentale, il suo potenziale è già evidente e potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui i videovengono creati e preservati.è il primo modello di IA generativa specificamente sviluppato per elaborare idee e meccaniche di gameplay. Grazie alla sua capacità di comprendere i mondi di gioco in 3D e di analizzare la fisica e le interazioni tra giocatori e ambiente,può suggerire nuove soluzioni e arricchire l’esperienza di