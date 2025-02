Dilei.it - Microbiota vaginale, perché è importante, come si mantiene in salute e quando si può alterare

si parla di, ovvero della popolazione dei microrganismi – batteri, virus, miceti, protozoi – che vivono sul e nel corpo umano, si pensa subito all’intestino. Ma questi “conviventi” del nostro corpo, ed in particolare i batteri, si possono ritrovare ovunque: sulla pelle, nelle mucose, nella cavità orale, nella vescica, in diversi tratti delle vie aeree oltre che all’interno degli organi genitali.In questo senso, ilrappresenta un fattore di benessere fondamentale per la donna. E va conosciuto e preservato. Non solo al momento del parto,proprio durante il passaggio del neonato attraverso il canale ilmaterno va a popolare l’intestino del piccolo. Ma lungo tutto il corso della vita.Oggi sappiamo molto sul. Ben di più dalle prime ricerche sul tema di fine 1600,Antonie van Leeuwenhoek con i suoi primordiali microscopi per primo osservò e illustrò cinque diversi tipi di “animalcula” (batteri) presenti nella bocca, e successivamente confrontò il suoorale con quello fecale.