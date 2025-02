Vanityfair.it - Michelangelo Pistoletto candidato al Premio Nobel per la Pace

Leggi su Vanityfair.it

Il grande artista italiano in lizza per ricevere il prestigioso riconoscimento: «Non lo vedo come un successo personale per ciò che ho fatto finora, ma come impegno per il lavoro futuro. L’arte deve assumere una posizione propulsiva di un cambiamento radicale».