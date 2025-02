Ilrestodelcarlino.it - "Mia madre, 21 anni di nulla. Speranza finita"

E’ il 6 maggio del 2004. Roberta Braghiroli, 55, esce dal suo ufficio – l’impresa di cui è al timone – dicendo che sarebbe andata in banca per fare un versamento. L’operazione viene eseguita. Poi il, un mistero che il 6 maggio di quest’anno arriverà a tagliare il traguardo dei 21. Un tempo infinito, che incrina ladei familiari. "Ormai sono 21di, non abbiamo saputo più. Solo il niente, zero", la frase si interrompe, le parole un macigno che porta alla luce il dolore, ricordi. Cristiano Costanzelli, 53, una vita da imprenditore. E’ al timone, insieme al fratello minore Simone, di Teamplast azienda di Bondeno. Dice ancora: "Ormai abbiamo perso la, tornare a quello che è successo non ha alcun effetto, nessun risultato se non quello di aggiungere dolore a dolore.