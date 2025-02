Lanazione.it - Meteo Toscana, dopo il sole tornano nubi e pioggia. La tendenza per la prossima settimana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 21 febbraio 2025 –un periodo più freddo, ma con temperature in linea con le medie del periodo, ecco una giornata, quella odierna, all’insegna del bel tempo e del. Ma durerà poco: a partire dal fine, un aumento della nuvolosità porterà un cambio di scenario, con piogge sparse e un ritorno a temperature più basse. Previsioni weekend Ecco le previsioni dettagliate per i prossimi giorni che ci fornisce il consorzio Lamma: La giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso, con locali addensamenti dibasse e banchi di nebbia al mattino. Nel pomeriggio il cielo si manterrà parzialmente nuvoloso, ma dalla sera aumenteranno le. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali, mentre le temperature massime saranno in aumento. I mari si presenteranno poco mossi.