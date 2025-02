Liberoquotidiano.it - Meteo, Giualicci non ha dubbi: porta atlantica aperta, quando l'Italia sarà travolta

Il maltempo e il freddo si preparano a travolgere il nostro Paese nelle prossime ore. Ilnon promette nulla di buono e così il colonnello Mario Giuliacci sugiuliacci.it spiega quali sono gli scenari che ci attendono già a partire da questo weekend: "Si aprirà la “” quindi significa che arriverà una fase di maltempo sulla nostra penisola con pioggia e neve sui rilievi. Non ci saranno ostacoli per i fronti in discesa dall'Atlantico e che quindi potranno arrivare liberamente anche sull'ndo precipitazioni. Questola conseguenza della formazione della “Depressione d'Islanda” ovvero una depressione collocata sul Nord Atlantico e che costituirà una vera e propria “produzione” di perturbazioni che arriveranno fino sul nostro paese". E ancora: "Nella giornata di lunedì 24 febbraio avremo le prime precipitazioni sugli Appennini ed aree limitrofe, sulla Liguria e successivamente anche sulle regioni settentrionali.