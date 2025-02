Vicenzatoday.it - Metalmeccanici scendono in piazza per il rinnovo del contratto: città bloccata

Mattinata di mobilitazione per le tute blu che in circa 300 si sono radunate a Vicenza per lo sciopero generale di otto ore indetto dai sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil per sollecitare ildelcollettivo nazionale di lavoro nel settore metalmeccanico.