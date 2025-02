Sbircialanotizia.it - Meritocrazia Italia, Di Maio: “Dal Golfo qualche buona notizia da diplomazia”

Leggi su Sbircialanotizia.it

All’evento sulla Geo politica, ‘Arabia Saudita e gli altri Paesi hanno investito su politica multipolare’ “Stiamo assistendo a dei profondi cambiamenti. Non so se la geopolitica salverà il mondo, credo che lalo possa fare, con tutte le dovute cautele. Il lavoro delle diplomazie di tutto il mondo” è “sempre stato fondamentale per evitare . L'articolo, Di: “Dalda” è stato pubblicato da Sbircia laMagazine.