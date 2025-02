Meritocrazia Italia Battilocchio Fi | Centrale il tema della difesa europea

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "L'attualità internazionale impone una riflessione. Con determinazione dobbiamo rilanciare quello spirito europeo che l'ha contribuito come Paese fondatore a creare. Dal 1957 i passi in avanti fatti sono stati straordinari, eccezionali, però ora è necessario uno scatto ulteriore. Èil, ma in questo ambito le posizioni sono ancora .