Mercato Lazio | Vecino rientro e poi rinnovo Tavares nel mirino del Milan?

Roma 21 febbraio 2025 - Una sessione disi è appena conclusa, ma ilnon dorme mai e alcune squadre stanno già tracciando il solco per la prossima stagione. Tra queste c'è senza dubbio la, reduce da un calcioinvernale dove è andata a continuare un'opera di ringiovanimento cominciata in estate. Tre colpi, uno per reparto, così da allungare le rotazioni e preparare la formazione a un rush finale di campionato eccellente, con la squadra ancora in corsa sia per la qualificazione in Champions, sia per Coppa Italia ed Europa League. La gioventù è il futuro della squadra e gli arrivi di Provstgaard, Belahyane e Ibrahimovic puntano decisamente in questa direzione, ma la verità è che lasta avendo tanto in termini di prestazione dai suoi leader. Le prestazioni di Pedro delle ultime settimane stanno convincendo tutti di una sua estensione, così come per Marusic.