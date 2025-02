Juventusnews24.com - Mercato Juve: da Kalulu a Conceicao, passando per Kolo Muani e Renato Veiga. Novità sul futuro dei calciatori in prestito

Nella rosa della Juve sono presenti anche quattro calciatori che non sono di proprietà del club bianconero. Si tratta di Kalulu (prestato dal Milan), Conceicao (dal Porto), Kolo Muani (dal PSG) e Renato Veiga (dal Chelsea). Secondo la Gazzetta dello Sport Giuntoli in caso di quarto posto in campionato oltre al riscatto di Conceicao punta ad acquistare il centrale francese e il difensore portoghese. Per Kolo Muani invece si punterà a un nuovo prestito. Senza Champions qualche rinuncia sarà invece inevitabile.