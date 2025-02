Juventusnews24.com - Mercato Juve, caccia al sostituto di Vlahovic: si aprono due piste per l’attacco dei bianconeri dl futuro

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24aldi: sidueperdeidl. Tutti gli aggiornamenti e le novitàArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il, che continua la sua ricerca aldi(che con ogni probabilità non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2026 e potrebbe partire).Secondo la Gazzetta dello Sport ci sono due: da un lato si potrebbe continuare a puntare su Kolo Muani, magari strappando un altro prestito al PSG, dall’altro c’è l’idea Osimhen.Leggi suntusnews24.com