Juventusnews24.com - Mercato Juve, bianconeri pronti a incassare circa 100 milioni di euro da queste due cessioni: il piano per l’estate

di RedazionentusNews24100didadue: ildel club in vista della prossima estateL’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul, concentrandosi in particolare su quelle che potrebbero essere le uscite nel corso della prossima sessione estiva.Iavrebbero in programma di realizzare dueper racimolare un centinaio didi: da un lato Cambiaso al Manchester City, un’operazione soltanto congelata, dall’altro Vlahovic, per cui bisogna ancora trovare un offerente concreto.Leggi suntusnews24.com