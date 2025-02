Tvplay.it - Mercato Inter, che colpo per Inzaghi: l’annuncio improvviso fa sognare i tifosi

L’sarà impegnata in una sfida molto delicata contro il Genoa a San Siro. Intanto i nerazzurri lavorano al futuro. L’di Simonesi appresta ad affrontare una delle fasi clou della stagione e sarà impegnata su più fronti. Tra un paio d’ore ci sarà il sorteggio di Champions League con la formazione milanese che attende una tra Feyenoord e Psv Eindhoven, e spera di non avere un tabellone troppo ostico. La testa della squadra è però al momento concentrata sul campionato., cheperfa(Lapresse) TvPlayL’affronterà domani sera il Genoa a San Siro con la squadra del grande ex Patrick Vieira che è uno dei club più in forma in questo momento e arriva a San Siro con la testa piuttosto libera. Allo stesso tempo l’potrebbe fare un pò di turnover visto i Quarti di Coppa Italia contro la Lazio e il big match del prossimo weekend al Maradona contro il Napoli.