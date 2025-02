Ilgiorno.it - Merate, lo scippatore sulla bici elettrica: due colpi tentati in meno di mezz’ora. Un video immortala le sue “imprese”

(Lecco), 21 febbraio 2025 – L'arrivo di sorpresa alle spalle, il braccio che si allunga, la mano che afferra la borsa, un'improvvisa sbandata per mantenere l'equilibrio, poi il colpo di pedale per scappare. È unoin sella a unaa pedalata assistita quello che giovedì sera hato due volte indi mezz'ora a. Si tratta di un giovane straniero, di colore, zaino in spalla, caschetto in testa e bavero della giacca fin sotto il naso, e, appunto, in sella a unaa pedalata assistita, di quelle mini pieghevoli. "Terreno di caccia” Prima è entrato in azione nella centralissima piazza Vittoria, dove ha aggredito un pensionato di 80 anni, subito dopo nel parcheggio del Tennis & padel center, un po' più in periferia, ma sempre nella zona centrale della città, dove ha provato a derubare una donna.