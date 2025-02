Iodonna.it - Mentre in Emilia Romagna viene approvata l'adesione alla campagna Safe Place for Women, in Senato la presidente dell'Associazione che aiuta le donne vittime di violenza, spiegava cosa servirebbe per combattere meglio il drammatico fenomeno

Se nell’Unione Europea, oltre la metàha subito molestie sessuali e, una donna su tre, è stata vittima difisica e/o sessuale, in Italia la situazione non è migliore: i numeri sullasulle, con quasi centodi femminicidio nel 2024, dimostrano che siamo ancora di fronte a un’emergenza, non solo nazionale. Per fermare questo tragico, l’Ue e i suoi Stati membri, collaborano attivandosi con leggi, direttive e campagne di sensibilizzazione.sulle, videoa Questura di Roma: «Denunciare prima che sia troppo tardi» X Leggi anche › L’Argentina vuole eliminare il “femminicidio” dal Codice penale.