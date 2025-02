Ilrestodelcarlino.it - Mendes-Defrel, e se giocassero insieme?

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gregoire chiama. Pedro? San Valentino è passato da ormai una settimana ma non è mai troppo tardi per una coppia. Soprattutto in questo momento, abbandonata per una giornata dall’amante più sincero del Modena, ovvero Antonio Palumbo. Il gol allo Spezia del francese potrebbe aver in qualche modo risvegliato al vena realizzativa certamente sua e, chissà, di chi nel reparto offensivo avrebbe dovuto impattare maggiormente. C’è ancora tempo per farlo, sia chiaro. Seppurabbiano giocatonon tantissime volte fin qui, anche per svariati motivi fisici e tattici, in particolare da quando è arrivato Mandelli con la scelta del doppio trequartista e una punta. Greg e Pedro macinano i primi minuti(più o meno un quarto d’ora) con Bari e Frosinone all’andata per poi comunicare sul campo per quasi un tempo proprio con il Cittadella, in quel ko sciagurato di fine agosto.