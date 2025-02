Linkiesta.it - Meloni sognava di fare da ponte con Trump, ma ora deve coprire le crepe tra Tajani e Salvini

Nel 2022, intervenendo al meeting annuale dei conservatori, la Conservative political action conference (Cpac) Giorgiaera stata chiarissima, come lo è stata successivamente nella veste di presidente del Consiglio: bisogna stare dalla parte dell’Ucraina, accanto a Volodymyr Zelensky. Il quale non era saltato su un aereo americano con la famiglia per scappare, al momento dell’aggressione russa su larga scala cominciata il 24 febbraio 2022, ma era rimasto nel suo paese per organizzare la resistenza ucraina all’invasore. Ora il «mediocre comico», il «dittatore» che per Donaldavrebbe provocato quello stinco di santo di Vladimir Putin, viene dato dalla nuova Amministrazione americana in pasto all’orso russo. Tutti aspettano che Giorgia Godot parli, cosa che non fa perché – spiegano i suoi diretti interpreti – le sue parole pesano di più, hanno una risonanza maggiore rispetto a quelle di un leader fuori gioco come il cancelliere tedesco Olaf Scholz, di un presidente francese dimezzato come Emmanuel Macron, di un premier inglese uscito dall’Ue come Keir Starmer.