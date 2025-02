Quotidiano.net - Meloni rompe il silenzio: "Usa e Ue insieme per la pace". Ma non parteciperà al G7

Nonunoramai imbarazzante, ma quasi. Complice una telefonata pomeridiana con il premier canadese Justin Trudeau, Giorgiatrova modo di far filtrare le sue posizioni sull’Ucraina: ricorda che "sono stati il sostegno occidentaleal coraggio e alla fermezza ucraina a precostituire le condizioni che rendono possibile parlare oggi di un’ipotesi di accordo". Salomonica, assicura che l’Italia lavora "con gli Stati Uniti e i partner europei e occidentali per raggiungere unaduratura in Europa" che, sia ben chiaro, "necessita di garanzie di sicurezza reali ed efficaci per l’Ucraina". Sono parole calibrate per provare a non scontentare troppo nessuno. Le posizioni del governo italiano sono già radicalmente cambiate: lo dimostra la scelta di non andare a Kiev,ai vertici dell’Unione europea, per il terzo anniversario del conflitto.