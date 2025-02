Lettera43.it - Meloni punta sugli emiri, Romano graziato dai vigili e altre pillole

C’è il forum imprenditoriale Italia–Emirati Arabi Uniti lunedì 24 febbraio, e la trasferta negli Stati Uniti alla convention dei Repubblicani americani a Washington è stata annullata: meglio seguirla solo “da remoto”. Giorgiaha pensato di rimanere a Roma, dato che sono in ballo accordi e intese commerciali “a tanti zeri” con il numero uno degli Emirati, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Che poi la giornata all’Hotel Parco dei Principi è organizzata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, dai ministeri dell’Economia e degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, con la collaborazione dell’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e il supporto di Cassa depositi e prestiti e Sace, e molto spazio è stato riservato al forzista Antonio Tajani, oltre che al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.