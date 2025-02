Ilfoglio.it - Meloni conferma l'intervento al Cpac di domani, nonostante il gesto di Bannon e il forfait di Bardella

In queste ore Giorgiahato interverrà comunque– in diretta – al, la convention dei Repubblicani americani a Washington. La premier e leader di Fratelli d'Italia si collegherà in diretta (alle 19.15 ore italiane, 13.15 americane)ilnazista di Stevee il conseguentedel lepenistache ha deciso di non intervenire. Il Pd, con la segretaria Elly Schlein, chiede adi "dissociarsi da questo raduno neofascista per fare, una volta tanto, gli interessi dell’Italia". Soprattutto perché intanto, ragiona ancora la Schlein, "da giorni non dice una parola sugli insulti e gli attacchi frontali di Trump all’Ucraina e all’Unione europea, non ha il coraggio di prendere una posizione, non riesce a difendere gli interessi italiani ed europei perché non vuole scontentare la nuova amministrazione americana".