Meloni conferma la fiducia a Delmastro dopo la condanna a otto mesi

La notizia principale sui quotidiani italiani di oggi è ladi reclusione, con pena sospesa, di Andrea, ssegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d’Italia. Il tribunale di Roma, in primo grado, ha ribaltato la decisione della procura, che aveva chiesto l’assoluzione del politico di Gattinara per mancanza dell’elemento soggettivo del reato. La sentenza parla anche del divieto di un anno di ricoprire incarichi pubblici, una misura che – scrive Giuseppe Scarpa su Repubblica – diventerà effettiva solo in caso didefinitiva., rinviato a giudizio a novembre del 2023, è statoto con l’accusa di aver divulgato delle intercettazioni del militante anarchico Alfredo Cospito in carcere. Per la procura – rappresentata dai pubblici ministeri Paolo Ielo e Rosalia Affinito – non c’erano la consapevolezza o l’intenzione di commettere un reato, ma per i giudici il parlamentare ha violato il principio della riservatezza delle informazioni istituzionali.