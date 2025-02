Dilei.it - Mediaset, la rivoluzione di Berlusconi: stop alle produzioni esterne

Negli ultimi anni Pier Silvioha tentato di dare una svolta alla creatura di suo padre. Per quanto grande sia un’industria, il rischio che il sogno termini non è mai da escludere. Non si può pensare che tutto proceda per il meglio con il pilota automatico. Basti pensare al caso dei reality in crisi. Il gran capo ha dunque pensato a una nuovaed ecco di cosa si tratta.Come cambiaPier Silviosta tentando di attuare il suo piano di rinnovamento, anno dopo anno. Nella sua mente, infatti,sarà molto differente da quella lasciata da suo padre. Al netto dei critici alla finestra, tutto ha avuto inizio con l’addio a tantissimi nomi, a partire da Barbara D’Urso, seguito da una differente gestione del Grande Fratello, divenuto un monito per tutti gli altri reality.