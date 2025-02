Davidemaggio.it - Mediaset è stufa dello strapotere delle case di produzione

Leggi su Davidemaggio.it

E’ una sensazione che aleggia già da tempo:sarebbe discretamentesocietà diche la fanno da padrone con format, autori e casting. Il tutto, neanche a dirlo, in casa altrui. Il broadcaster di Cologno Monzese sembra intenzionato a mettere un freno per aver maggiore controllo sul prodotto trasmesso sulle proprie reti. Ci risulta, infatti, che da qualche settimana sia attivo un team di creazione e controllo format affidato a Marco Salvati, storico autore che non ha bisogno di presentazioni.Con uffici a Roma e Cologno Monzese, il team di Salvati (non ancora completato) avrà il compito di ideare nuovi show da produrre internamente e passare al vaglio quelli proposti da soggetti esterni (diincluse) per valutarne l’adattamento italiano ed eventualmente riconfezionarli ad hoc.