Me l’ha detto Alfonso Grande Fratello Chiara sconvolta da quello che ha sentito

“Mi ha messo all’erta.”. Ieri sera, nella casa delCainelli ha ricevuto una visita a sorpresa dal suo fidanzatoD’Apice. Lui, fresco di eliminazione, è tornato nella Casa per salutare i suoi ex coinquilini e per dare un messaggio alla sua compagna.è apparso nella Superled, suscitando lo stupore di tutti. Prima ha avuto un chiarimento a distanza con Mariavittoria Minghetti, con la quale c’era stata una lite in diretta. Poi ha potuto riabbracciare la sua “Chiaretta”, con al quale è nata una storia proprio all’interno del reality show di Canale 5.Tra un bacio e un abbraccio,hanno avuto il tempo anche di scambiarsi alcune battute. Il regolamento delvieta in maniera categorica che dall’esterno trapelino informazioni, ma parlando a bassa voce,è riuscito comunque a fare alcune rivelazioni alla sua ragazza e a darle un consiglio.