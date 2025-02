Ilnapolista.it - McTominay è una punta atipica, Mourinho allo United lo ha reso un centrocampista-bomber (CorSport)

Leggi su Ilnapolista.it

Non ci ha messo molto Scotta farsi apprezzare dal tecnico Antonio Conte e dai tifosi del Napoli. Se dovesse segnare contro il Como domenica, eguaglierebbe il record della scorsa stagione in Premier al Manchesterè un centravanti atipico, nella sua unicità c’entra ancheScrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport:A decidere e a segnare, Scottè un tipo sbrigativo. Appena venticinque secondi al Maradona per il battesimo del gol con il Napoli proprio nella partita d’andata contro il Como. In pochi mesiè diventato leader tecnico e non solo della squadra di Conte. Appena ha bussato alla porta del Napoli, ha subito ricevuto consensi. Con un’altra rete, Scott arriverebbe a quota sette in Serie A eguagliando il suo record in un solo campionato: sette furono anche i gol realizzati un anno fa in Premier League per un totale di dieci nella scorsa stagione compresi quelli in Champions e Fa Cup.