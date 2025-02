Terzotemponapoli.com - McTominay a Como anche per un record

Leggi su Terzotemponapoli.com

Scott, centrocampista scozzese del Napoli ed ex Mster United, sta vivendo una grande stagione alle pendici del Vesuvio. Lo scozzese è il calciatore che percorre più kilometri in media in Serie A, ma hail vizio del goal. Ben 6 quelli segnati finora. Sicuramente vive un momento di lieve appannamento, dovutoalla sua generosità in campo, ma il suo contributo,in termine di finalizzazioni, è risultato fondamentale per il cammino della squadra di Antonio Conte., giocatore daCome riporta Il Corriere dello Sport, Scott, centrocampista del Napoli, con un altro gol eguaglierebbe il suoin carriera, ovvero 7 gol siglati in un campionato: “Con un’altra rete,arriverebbe a quota sette in Serie A eguagliando il suoin un solo campionato: sette furonoi gol realizzati un anno fa in Premier League.