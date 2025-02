Ilnapolista.it - Mbappé, il suo Caen è ultimo in classifica: «Credo nella salvezza, per trionfare bisogna vedere il lato positivo»

Kylianè stato ieri aper una visita a sorpresa al club di Ligue 2 di cui è azionista di maggioranza. Sono ultimi inal momento. Ha incontrato i calciatori al centro d’allenamento verso ora di pranzo e ha tenuto loro un discorso per assicurare che segue la squadra quotidianamente.Ildiin: «, peril»«Io ci, e anche voi dovete crederci», ha assicurato l’attaccante del Real al gruppo.Si è poi fermato con i giornalisti e i tifosi appostati fuori dal campo, dichiarando:«Ho incontrato i giocatori, i dipendenti del club. Non ho visto nessuno dimettersi. Non ho visto nessuno accusare il colpo, o qualcuno che si fosse arreso. Questa settimana può essere fondamentale con l’arrivo del nuovo allenatore, sono venuto oggi perché c’è una partita importante questo fine settimana.