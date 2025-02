Juventusnews24.com - Mbangula parla già da leader: «L’obiettivo della Juve è sempre quello di vincere». Poi svela questo retroscena

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24già da: ecco cosa ha detto l’esternosull’inizio di stagione e gli obiettivisquadraL’esterno bianconero Samuelhato ai canali ufficialiLega Serie A per analizzare il suo esordio con lae gli obiettivisquadra di Thiago Motta. OBIETTIVI – «stagionale all’inizio eradi riuscire a giocare qualche partita. Ora vorrei diventare un giocatore importante per la squadra, voglio sfruttare tutte le occasioni che mi capitano.di. Vogliamoogni partita ed arrivare in fondo alle competizioni. Allaè così che funziona».L’ESORDIO CON GOL – «A inizio stagione primapartita contro il Como non mi aspettavo molto. Ero stato appena aggregato alla prima squadra, per me come per altri era impensabile partire titolare alla prima di campionato.