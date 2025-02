Juventusnews24.com - Mbangula al canale della Serie A: «Con Thiago Motta mi trovo benissimo, gli sarò sempre grato. Vi svelo i miei obiettivi e quelli della squadra»

di Redazione JuventusNews24ha rilasciato un’intervista alYoutubeA: le dichiarazioni del talento bianconeroSamuelha rilasciato un’intervista alYoutubeA. Ecco le dichiarazioni dell’esternoJuventus.L’ESORDIO CON GOL – «A inizio stagione primapartita contro il Como non mi aspettavo molto. Ero stato appena aggregato alla prima, per me come per altri era impensabile partire titolare alla prima di campionato. Dovevamo prendere fiducia ed ovviamente vincere perché siamo la Juventus. È stato qualcosa di totalmente inaspettato, quando il mister ha dato la formazione sono rimasto scioccato. Facevo fatica a rimanere fermo e concentrato, poi sono riuscito a fare bene ed a ripagare subito la fiducia del mister».– «Col mister mi