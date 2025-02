Terzotemponapoli.com - Mazzocchi ko per infortunio muscolare: nuovo stop per il Napoli

Un’altra tegola per ilNeanche il tempo di recuperare Mathías Olivera e Leonardo Spinazzola che ilsi trova nuovamente a fare i conti con un. Questa volta il problema riguarda Pasquale, fermato da un risentimentodurante l’allenamento di ieri.L’esito degli esami medici perIl terzino azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Un problema non grave, ma sufficiente a costringere il giocatore ai box per un periodo di riposo forzato.Il comunicato del clubAttraverso una nota ufficiale, ilha confermato l’die l’immediato avvio dell’iter riabilitativo. Il giocatore inizierà un percorso di recupero mirato per accelerare i tempi e tornare a disposizione di Antonio Conte il prima possibile.