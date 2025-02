Napolipiu.com - Mazzarri pronto a ripartire: offerta dall’Iran per guidare l’Esteghlal

Leggi su Napolipiu.com

per">Walterpotrebbe presto rimettersi in gioco, e questa volta lontano dai riflettori del calcio italiano. L’ex allenatore del Napoli è infatti finito nel mirino del, uno dei club più prestigiosi e titolati dell’Iran. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore livornese avrebbe ricevuto un’concreta: un contratto biennale che sta valutando con attenzione.La proposta, seppur affascinante per il prestigio del club iraniano, presenta comunque delle complessità., dopo l’ultima esperienza al Napoli — conclusasi in maniera amara con l’esonero a febbraio, proprio alla vigilia dell’andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona — non ha mai nascosto il desiderio di rimettersi in gioco e vivere un’ultima avventura su una panchina.