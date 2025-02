Ilrestodelcarlino.it - Maxi sequestro di tabacco. Blitz di Finanza e Dogane

Circa 21 tonnellate didestinate al Sudafrica sono state sequestrate al porto di Ravenna nell’ambito di un’operazione congiunta tra Agenzia dellee Guardia di. Nell’ambito dell’attività di vigilanza a contrasto dei traffici illeciti nelle aree portuali, attuato da Ufficio di Ravenna di Adm e le fiamme gialle del 2° Nucleo Operativo del Gruppo, è stata individuata un’esportazione per il Sudafrica di tabacchi dichiarati greggi o non lavorati, che evidenziava elementi di criticità tali da rendere opportuna l’effettuazione di una visita doganale. Quest’ultima ha consentito di verificare che ilaveva subito una lavorazione utile per l’utilizzo al consumo in contrasto con la dichiarazione doganale presentata. L’intuizione investigativa ha poi trovato conferma nell’esito delle analisi effettuate su campioni inviati al laboratorio prodottidell’Adm: quelè “fumabile” e va dunque sottoposto ad accise.